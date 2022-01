Obras e serviços de engenharia são destaques da Agenda Celic da semana

A contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação da via que liga a pista de pouso e decolagem à seção de combate a incêndios no aeroporto Sepe Tiarajú, em Santo Ângelo, trecho com extensão aproximada de 200 metros, a cargo da Secretaria de Logística e Transporte, é um dos destaques das licitações entre 10 e 14 de janeiro da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O certame está agendado para terça-feira (11/1), às 15h.

Outro destaque, na modalidade concorrência, é a contratação de empresa para a implantação de passarela para travessia de pedestres sobre a rodovia ERS-118, km 2+520, no trecho BR-116 (Sapucaia do /Sul) – BR-290 (Gravataí). O edital 3/2022 está agendado para 13 de janeiro (quinta-feira), às 14h.

Por demanda da Brigada Militar há também a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de muro pré-moldado de concreto armado para fechamento da área do aquartelamento do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Alto Jacuí – Cruz Alta. A disputa ocorre na quinta-feira (13/1), às 15h.

No total, na semana de 10 a 14 há 33 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual incluindo, entre outros, aquisição de materiais, alimentos, serviços de atenção domiciliar, além de alienação de bens móveis em desuso, obsoletos ou danificados do Ipergs. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.