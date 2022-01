Dique que transbordou em Minas tem nível de emergência elevado

O dique que transbordou e inundou ontem (8) um trecho da BR-040 em Nova Lima (MG) passou para o nível 3 de emergência, por determinação da Agência Nacional de Mineração (ANM). Esse é o nível mais alto de risco e indica a possibilidade de rompimento.

Em comunicado, a ANM informou que a elevação do nível de emergência foi decidida após vistoria ao dique ontem à tarde. Caberá à mineradora Vallourec reforçar a estabilidade da estrutura. Técnicos da agência trabalham junto com funcionários da empresa para monitorar o risco de rompimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a medida era esperada e sempre ocorre quando há movimentação da pilha de estéril (rejeitos minerais). A Vallourec informou que as atividades na mina estão suspensas desde ontem, quando ocorreu o desastre.

Por volta das 10h30 de ontem, um trecho da BR-040 próximo à saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro foi inundado por lama e rejeito de minério. O incidente ocorreu após o dique transbordar por causa das fortes chuvas que atingem Minas Gerais neste fim de semana.

A enxurrada arrastou carros e caminhonetes, mas deixou apenas um ferido leve. A enxurrada seguiu para uma área de mata às margens da rodovia. Seis famílias que moram na região foram retiradas.

Ontem à noite, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a suspensão das atividades da mina até que a mineradora apresente documentos que comprovem a estabilidade da estrutura. A Vallourec informou que as atividades no local foram suspensas imediatamente após o transbordamento do dique.