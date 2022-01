Polícia Científica interrompe emissão de identidade em alguns locais pelo alto número de servidores contaminados

A Polícia Científica de Santa Catarina informa que bloqueou o sistema de agendamento para fazer a carteira de identidade em algumas unidades pelo estado. O motivo é a falta de efetivo para realizar os atendimentos presenciais, visto que muitos servidores estão sob suspeita ou positivados para a Covid-19. Para evitar que mais pessoas sejam contaminadas, a decisão será mantida até que a situação volte ao normal dentro da Instituição.

Quem entrar no sitewww.policiacientifica.sc.gov.br para agendar horário de atendimento presencial verá que algumas unidades já não estão disponíveis. O diretor de Identificação da Polícia Científica, perito criminal Fernando de Souza, explica que os agendamentos marcados para o período de 10 a 14 de janeiro serão mantidos, mas alerta que o baixo efetivo inevitavelmente vai gerar dificuldades no atendimento.

Por isso, pede paciência à população e sugere àqueles que não tem urgência para emitir seu documento que cancelem seu atendimento e aguardem o restabelecimento das atividades. É o caso da unidade que fica no edifício Top Tower, no centro da capital, que está com 50% do efetivo disponível. “As pessoas que agendaram horário para a próxima semana serão atendidas, porém, é muito importante que estejam cientes de que nesse momento os atendimentos podem não ocorrer exatamente no horário agendado”, alerta.