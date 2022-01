Aumento nos casos da variante ômicron confirma a transmissão comunitária no Estado

A Secretaria de Saúde, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), declarou nesta sexta-feira (7/1) a transmissão comunitária da variante ômicron do coronavírus. Até este momento, o Rio Grande do Sul já teve a identificação de 255 casos confirmados ou sugestivos para essa linhagem em 34 municípios ou em visitantes testados no Estado.

O conceito de transmissão comunitária ou local é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, sem histórico de viagem ou sem que seja possível definir a origem da transmissão.

A variante foi identificada originalmente na África do Sul e é apontada como a responsável pelo súbito aumento de casos em vários países. Esse crescimento também já é percebido no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A declaração alerta para a importância de serem mantidas e reforçadas as medidas de prevenção: completar o esquema vacinal e as doses de reforço, usar máscara e evitar aglomerações.

Entre os casos identificados, 21 foram confirmados por sequenciamento completo, método mais preciso pelo qual é feita a leitura de toda a cadeia genômica do vírus. Os demais 228 são considerados sugestivos, caracterizados pelas amostras que tiveram o diagnóstico pelo exame de RT-PCR que identifica parcialmente a variante ou aqueles casos em que foram confirmados por serem de pessoas com sintomas e que sejam contato desses casos sugestivos.

Aumento na proporção dos casos de ômicron no Lacen

O Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) é um dos locais que realiza a testagem para a identificação das linhagens do coronavírus (SARS-CoV-2). No local, foi perceptível um aumento na proporção de ômicron para as demais variantes nos últimos dias.

Em 41 amostras coletadas entre 21 e 31 de dezembro, 80% foram sugestivas para a ômicron (por RT-PCR de inferência). No mesmo número de testes coletados entre 2 e 4 de janeiro, a proporção já passou para 95%.

Além do Lacen/RS, outros laboratórios no Estado já têm capacidade para essa análise sugestiva ou para o sequenciamento completo, como o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT, que também faz parte do Cevs), a Universidade Feevale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Hospital Moinhos de Vento. Todos realizam a testagem dos casos por amostragem, já que por ser um exame mais complexo e com insumos mais específicos, não há capacidade para quem sejam analisadas todas as amostras de pessoas com Covid-19.

Casos de ômicron confirmados e sugestivos no RS (até 7/1)

Campo Bom: 3

Canela: 3

Canoas: 15

Carazinho: 1

Dois Irmãos: 8

Esteio: 7

Estrela: 1

Garibaldi: 3

Gramado: 6

Gravataí: 1

Guaíba: 2

Itaara: 1

Maratá: 1

Montenegro: 1

Novo Hamburgo: 6

Osório: 1

Pelotas: 4

Piratini: 1

Portão: 1

Porto Alegre: 20

Progresso: 1

Santa Cruz do Sul: 1

Santa Maria: 18

Santana do Livramento: 3

Santiago: 1

São Leopoldo: 5

São Sebastião do Caí: 1

Sapiranga: 3

Sapucaia do Sul: 2

Sarandi: 1

Tramandaí: 1

Ubiretama: 1

Venâncio Aires: 1

Viamão: 3

Fora do RS: 15 (viajantes que vieram de outros locais)

UFSM: 111 (ainda é preciso confirmar as cidades de origem dos casos)