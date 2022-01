Presidente da APROSOJA Brasil não vê produtor obtendo rentabilidade na safra 2021/2022

No Rio Grande do Sul, a estiagem tem prejudicado o plantio da soja (Foto: Diones Roberto Becker)

A safra de soja 2021/2022 está em pleno desenvolvimento, mas cheia de desafios. A estiagem no Sul e o excesso de umidade no Norte é um deles, além dos custos de produção. Sobre isso, o presidente da APROSOJA Brasil, Antônio Galvan, considera que a temporada passada foi relativamente boa, com custos acessíveis e margem garantida de renda. Porém, segundo ele, o cenário para o ciclo atual é bem diferente.

— Este ano, inverteu toda a situação. Subiu muito os nossos insumos, o preço da soja ficou estagnado, inclusive caiu um pouco proporcionalmente ao que já chegou a atingir — avalia o dirigente. — A recomendação é a de sempre: faça seus negócios onde você consiga garantir os custos de produção, se é que você vai conseguir nesses atuais preços, e depois possa esperar um pouco no mercado — completou Antônio Galvan.

