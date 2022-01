Conservatório de Tatuí oferece vagas em 50 cursos regulares

Estão abertas as inscrições para novos alunos em mais de 50 cursos regulares nas áreas de Música Erudita, Música Popular, Educação Musical e Artes Cênicas, oferecidos pelo Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. São oferecidas 638 vagas.

A seleção dos cursos das áreas de Música será realizada por meio de vídeos e entrevistas virtuais e o processo seletivo para cursos de Artes Cênicas será presencial. Os cursos são totalmente gratuitos e os interessados podem se inscrever pelo site do Conservatório de Tatuí, até às 18h do dia 21 de janeiro.

Na área de Música Erudita são oferecidas 196 vagas, em Tatuí, nas habilitações de Acordeão, Canto Lírico, Canto Barroco, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Cordas Dedilhadas Históricas, Cravo, Eufônio, Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, Fortepiano, Harpa, Luteria, Oboé, Percussão Sinfônica, Piano Clássico, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola, Violão Clássico, Violino, Violino Barroco/Viola Barroca, Violoncelo e Violoncelo Barroco/Viola da Gamba.

No Polo de São José do Rio Pardo são 42 vagas nos cursos de Canto Lírico, Clarinete, Contrabaixo, Flauta Transversal, Percussão Sinfônica, Piano, Piano Colaborativo, Saxofone, Trombone/Eufônio/Tuba, Trompa, Trompete, Viola, Violão Clássico, Violino e Violoncelo. Também são disponibilizadas vagas para pessoas cegas ou com baixa visão nos cursos de Oboé, Piano, Violão Clássico e Violino.

Candidatos sem conhecimento musical também podem se inscrever. Nesse caso eles serão chamados para uma entrevista virtual com uma banca de professores da instituição. O link para a entrevista será enviado por e-mail após o encerramento do prazo de inscrições.

Já os candidatos com conhecimento musical deverão gravar um vídeo em que tocam ou cantam uma peça de livre escolha do repertório erudito. Depois de gravado, o vídeo deverá ser disponibilizado no Youtube, no modo “não listado”, e o link deve ser informado na ficha de inscrição.

Na área de Música Popular são 52 vagas distribuídas nos cursos de MPB/Jazz (Bateria, Canto, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete e Violão), Choro (Bandolim, Cavaquinho choro, Flauta Choro, Percussão choro e Violão 7 Cordas) e Música Raiz (Viola Caipira).

Essas vagas são destinadas apenas a candidatos com conhecimento musical. Os candidatos deverão gravar um vídeo em que tocam ou cantam a obra ou o exercício proposto no edital para o curso do seu interesse. O vídeo deve ser disponibilizado no Youtube, no modo “não listado”, e o link deve ser informado na ficha de inscrição.

Na área de Educação Musical, as vagas disponíveis são 168 para Musicalização Infantil e 40 para Formação em Educação Musical. Sendo distribuídas entre Musicalização Infantil 1 (4 anos), Musicalização Infantil 2 (5 anos), Musicalização Infantil 3 (6 anos), Musicalização Infantil 4 (7 anos) e Formação em Educação Musical (manhã ou tarde). As vagas serão preenchidas por sorteio. Para o curso de Formação em Educação Musical, a seleção será feita por meio de análise curricular e formulário de avaliação, conforme orientação do edital.

Na área de Artes Cênicas, são oferecidas 140 vagas para os cursos de Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças, Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes, Artes Cênicas e Cenografia. As vagas para os cursos de Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças e para Adolescentes serão distribuídas por meio de sorteio. Os candidatos passarão por cinco dias consecutivos de aulas, laboratórios de artes cênicas, prova escrita e entrevista com professoras da escola.

Já para o curso de Cenografia, a seleção será feita por meio de entrevista com banca formada por professores da Área de Artes Cênicas do Conservatório.