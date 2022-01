Aberto inscrições do processo seletivo para contratação de professores e monitores de oficina em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Espanhol e para monitores de oficina. Os vencimentos variam de R $1.276,56 a R $1.803,90 e as cargas horárias são de 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

O número de vagas é meramente estimado, sendo chamados de acordo com a efetiva demanda existente na data da contratação, que depende do número de matrículas. Portanto, não gera direitos à contratação dos selecionados no número de vagas estimadas.

As inscrições foram abertas na quinta-feira(06) e permanecerão até o dia 12 de janeiro de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada na Avenida Santa Rosa, 391, centro - Tenente Portela. Devendo o candidato preencher a ficha de inscrição, e entregá-la juntamente com os anexos dos Documentos e Títulos em envelopes no momento da inscrição.

Para Mais Informações clique aqui

