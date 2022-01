Morre o ex-deputado José Dutra

O ex-deputado José Dutra morreu nesta quinta-feira (6), em Brasília, onde residia. Ele tinha 84 anos e sofreu um infarto.

Dutra foi deputado federal pelo Amazonas por duas legislaturas, entre 1987 a 1995, e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Redação e titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Sua primeira filiação partidária foi ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), pelo qual foi eleito deputado estadual em 1970 e 1974. Na década de 1980 filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Foi filiado ainda ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e ao extinto Partido Popular (PP), antes de voltar ao PMDB (atual MDB) e conquistar seu terceiro mandato de deputado estadual em 1982 e depois os mandatos de deputado federal.

Dutra também foi Secretário do Interior e Justiça do Estado do Amazonas (1983-1984); e Secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Amazonas (1984-1985). Em 1992, concorreu à Prefeitura de Manaus e, em 1994, ao Senado Federal.

Nascido em Barreirinha, no interior do Amazonas, era advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Dutra foi também pecuarista, professor e bancário, tendo atuado como líder sindical.