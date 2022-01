Estado lança edital para obras de manutenção preventiva nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Após a conclusão da obra que retirou de situação de risco as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, na Capital, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade lançou, nesta semana, o edital para realizar obras de manutenção preventiva em todos os blocos das duas estruturas. Principais elos entre a Ilha de Santa Catarina e o Continente, as pontes não contavam com obras estruturantes de manutenção há décadas.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explica que os serviços, agora, são uma espécie de prevenção a situações como a de 2019, quando cogitou-se a interdição das pontes.

"Como qualquer bem material, as obras públicas precisam de manutenção. Até então a cultura infelizmente era de inaugurar e ir usando até chegar a um ponto crítico. Não é o nosso modo de trabalhar. Estamos implementando outra cultura, a do cuidado com o que é de todos. Não há nada mais caro do que a segurança das pessoas e cuidar de estradas e pontes é preservar vidas. Também sabemos que manter é até cinco vezes mais barato do que consertar", complementa Vieira.

Todos os blocos receberão cuidados. Entre os serviços que deverão ser executados pela empresa vencedora da licitação estão: limpeza, retirada e troca de materiais corroídos, intervenções no concreto e pintura.

O investimento previsto nos trabalhos é de R$ 16,6 milhões e o prazo para a conclusão, depois da ordem de serviço, é de 17 meses.