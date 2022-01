Novas regras de aposentadoria entraram em vigor em 2022

Novas regras para aposentadoria ocasionadas pela reforma da Previdência promulgadas pelo Congresso em novembro de 2019, entram em vigor a partir de janeiro de 2022. A idade mínima para pedir a aposentadoria do INSS é de 65 anos, para homens e 62 anos, para mulheres além do tempo mínimo de contribuição.

Porem para aqueles que estão prestes a se aposentar a regras de transição que permite ter benefícios antecipados, mas para isso, dependera do tempo de contribuição junto a soma da idade do individuo. Desta forma quem atingiu no ano de 2021 os requisitos para a aposentadoria, poderá fazer o pedido do benefício de acordo com a lei anterior.

