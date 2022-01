Municípios receberam R$ 500 milhões do Governo do Estado em 2021 para obras de infraestrutura

O ano de 2021 foi de investimento pesado nos municípios. Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o Governo do Estado direcionou, no ano passado, mais de R$ 500 milhões para prefeituras catarinenses. Foram cerca de 100 cidades contempladas com convênios para a realização de obras estruturantes que fazem toda a diferença no cenário local.

Os recursos são para obras como recuperação de rodovias, pavimentação, aquisição de equipamentos, manutenção, construção de pontes e elevados, praças, entre outros.

“É no município que a vida dos catarinenses acontece. Com uma política municipalista e descentralizadora estamos com obras em todas as regiões e trazendo mais desenvolvimento para Santa Catarina. Com muito trabalho e uma gestão eficiente, conseguimos tirar do papel obras que eram aguardadas há décadas pelas comunidades”, ressalta o secretário da Infraestrutura, tenente-coronel Thiago Vieira.

SC Mais Asfalto

Consolidando a política municipalista, o Governo do Estado lançou, em 2021, o programa SC Mais Asfalto, para fomentar a construção de usinas de asfalto em todas as regiões de Santa Catarina. Ao todo, serão disponibilizados R$ 120 milhões para a iniciativa. Somente no último ano já foram pagos mais de R$ 50 milhões a consórcios de municípios por meio do programa (confira a lista e o mapa abaixo).

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e Casa Civil. A construção de usinas de asfalto irá baratear em até 50% a pavimentação de ruas e estradas locais e regionais. Mais uma iniciativa que leva infraestrutura e proporciona segurança viária aos catarinenses.

Repasses para a instalação de usinas de asfalto em 2021:

Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA

Equipamentos e insumos para Usina de Asfalto e pavimentação.

Valor: R$ 9.062.922,60

Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento da Região do Vale do Rio Mampituba - Mampituba

Equipamentos e insumos para Usina de Asfalto e pavimentação.

Valor: R$ 8.842.585,89

Chapecó

Patrulha Mecanizada.

Valor: R$ 5.350.000,00

Associação de Municípios da Região de Laguna - AMUREL

Equipamentos e insumos para Usina de Asfalto e pavimentação.

Valor: R$ 11.228.431,44

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER

Equipamentos e insumos para Usina de Asfalto e pavimentação.

Valor: R$ 4.974.253,42

Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios - CIDIRIOS

Equipamentos e insumos para Usina de Asfalto e pavimentação.

Valor: R$ 10.704.179,06

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Principais convênios firmados com municípios em 2021