Segundo período da Chamada Pública Escolar disponibiliza inscrições e transferências até 14 de janeiro na Rede Estadual

As inscrições para o segundo período de ingresso na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2022 estão abertas até 14 de janeiro. As transferências também seguem disponíveis até a mesma data. Como ocorre anualmente, o processo da Chamada Pública Escolar acontece de forma on-line nosite da Seduc. Basta clicar na aba Serviços e Informações e selecionar o item“Chamada Pública Escolar”.

A iniciativa contempla os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Primeiro período da Chamada Pública Escolar já está disponível

O primeiro período da Chamada Pública Escolar ocorreu entre 1º e 28 de novembro de 2021. A designação dos alunos já está disponível no site da Seduc. Basta clicar na aba “Chamada Pública Escolar” e selecionar o item“Consulta de Candidato”.

Documentos

As inscrições e transferências on-line somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento do aluno ou RG, comprovante de escolaridade

Comprovante de residência do responsável; RG do responsável

Para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental – CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e carteira de vacinação

Cronograma:

31/1– Designação das transferências disponível no site da Secretaria de Educação.

31/1 a 9/2– Efetivação das matrículas e entrega das documentações na escola para qual foi designado.