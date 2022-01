Líder de facção é transferido da Penitenciária Modulada de Ijuí

Um presidiário considerado um dos líderes de uma facção criminosa foi transferido da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí. O preso foi identificado como Diego Fernando Sávio Cunha, de 35 anos, natural de Canoas. O detento é apontado como articulador de esquemas criminosos como o tráfico de drogas e ataques a tiros. Com um enorme aparato de segurança, ele foi retirado de uma das celas do presídio de Ijuí e encaminhado à Penitenciária Modulada de Uruguaiana.

Diego seria pertencente à facção Cova Rasa. Ele foi um dos alvos da Operação Conexões, desencadeada pela Polícia Civil, no final de dezembro. Conforme o delegado Gustavo Arais, ele seria o braço direito do seu tio, Lauri Sávio Cunha, de 38 anos, preso no Mato Grosso do Sul. Suas mortes valem R$ 500 mil, conforme investigação policial. A polícia segue com o pedido de transferência de ambos para um presídio federal.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.