Tecnologias Digitais estão sendo implantadas na Rede Municipal de Ensino de Barra do Guarita

A Administração Municipal de Barra do Guarita, através da Secretaria de Educação vem buscando aprimorar o ensino e o aprendizado dos alunos das escolas municipais.

Nesta quarta-feira (05/01), foram entregues os primeiros 100 Chromebooks adquiridos, como ferramenta para o ensino híbrido nas tecnologias digitais que estarão presentes cotidianamente no aprendizado dos educandos.

O Prefeito em exercício, Anildo Alievi e as Secretárias Patrícia Mantelli e Camila Adam receberam os equipamentos que estarão disponíveis, neste primeiro momento, aos alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

Mais uma conquista para o ensino de Barra do Guarita, que alavancará ainda mais a qualidade, rumo ao propósito da transformação.

