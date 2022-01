Estado paga R$ 840 mil a municípios para testagem da população contra a Covid

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, realizou nesta quarta-feira (5/1) o pagamento de R$ 840 mil aos 28 municípios que aderiram à terceira fase do Testar RS, programa estadual de testagem de Covid-19.

Na fase atual do programa, iniciada em novembro e com duração prevista até março, participam os municípios gaúchos que registram aumento da população nos meses de verão, como os do Litoral, da Serra e da Fronteira, devido ao fluxo de turistas, e também aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Os recursos, de R$ 30 mil por município, pagos em parcela única, permitirão às prefeituras manter pontos de realização de testes rápidos de antígeno da população por livre demanda, independentemente da pessoa apresentar sintomas da doença, e em locais de grande movimento, seguindo todos os protocolos de isolamento de possíveis casos positivos.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, o teste de antígeno é uma forma eficaz e barata de rastreamento, e a testagem em larga escala por livre demanda da população é uma proposta utilizada mundialmente.

“Precisamos dar todas as condições aos municípios, neste momento de maior circulação de residentes e não residentes do Estado, de detectar em tempo oportuno os casos que possam ser assintomáticos e sensibilizá-los da necessidade de permanecerem isolados”, explicou.

Testar RS

O projeto Testar foi criado em julho de 2020 para ampliar o teste diagnóstico de Covid-19 com exames de RT-PCR de biologia molecular. A segunda fase do projeto foi implementada em agosto de 2020, com a criação de centrais regionais e municipais de triagem, descentralizando os testes do Laboratório Central do Estado (Lacen/RS). A partir de junho de 2021, começou a utilização de testes rápidos de antígeno, além de RT-PCR. A terceira fase do projeto, em dezembro, prevê a utilização de testes rápidos para detecção de casos assintomáticos em locais de grande circulação de pessoas.