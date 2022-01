Miraguaí lança programa de saúde Bucal

A Administração Municipal de Miraguaí através das secretarias municipais de Assistência Social e da Saúde deu início nesta segunda-feira, ao projeto de prevenção e promoção da saúde bucal.

De acordo com o prefeito Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho) os recursos na ordem de R$ 50 mil são oriundos de emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Federal Marcon (PT-RS).

Conforme licitação o atendimento de prótese dentária será realizado pelo consultório do cirurgião-dentista Marcos Marcon localizado no centro da cidade de Miraguaí.

Nesta segunda-feira, 03, no lançamento do atendimento dos cadastrados esteve presente o prefeito Pretinho, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Leonir Hartk (Neco), a primeira Dama e secretária de Assistência Social, Elenir Preto, a Assistente Social Ana Ferraz Feller e o cirurgião-dentista Marcos Marcon.

