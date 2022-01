Palmitinho adquire novo veículo para a Secretaria da Fazenda

Trata-se do veículo adquirido pelo município no final de dezembro e que já está à disposição da secretaria e devidamente adesivado e documentado. O fiat/Argo zero km será utilizado pelo Grupo de Educação Fiscal Municipal (GEFIM) para a realização de ações nas escolas, estabelecimentos comerciais e entidades.

Além disso, o veículo irá auxiliar na fiscalização realizada pela Turma Volante Municipal(TVM) e para demais ações demandadas pela secretaria.

Além do Fiat/Argo, outros dois veículos foram adquiridos para auxiliar no trabalho das secretarias de Educação e Cultura, e da Saúde e Assistência Social. Trata-se de um veículo Fiat/Doblo 2020 e um Fiat/Cronos 2021/2022.

