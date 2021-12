Programa Nota Cidadã: sorteio contempla três consumidores de Tenente Portela

Na tarde desta quinta-feira (30/12), o sorteio do segundo semestre de 2021, do programa Nota Cidadã, totalizou 3.000 reais divididos em três prêmios.

Os consumidores sorteados realizaram suas compras em empresas locais, informaram o CPF e foram contemplados. A relação dos sorteados:

1º Sara Pinno Pozenon, bilhete 31850, R$ 1.500,00

2º Claci Terezinha Krohn, bilhete 23050, R$ 1.000.00

3º Hilda Alsira do Nascimento, bilhete 1033, R$ 500,00

Os contemplados poderão, retirar seu prêmio a partir do dia 10/01/2022, comparecer no setor de ICM da Prefeitura Municipal, apresentando os documentos de identificação para habilitarem seus prêmios.

Para participar dos sorteios, o cidadão deve estar cadastrado no site www.nfg.rs.gov.br e informar o CPF nas notas fiscais ao realizar suas compras no comércio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.