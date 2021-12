Vacinação contra a COVID-19 avança no município de Derrubadas

Em boletim divulgado hoje, dia 30 de dezembro, pela Secretaria de Saúde do Município de Derrubadas foram contabilizados novos números de pessoas vacinadas contra a COVID-19.

São 2380 pessoas vacinadas com a 1ª dose; 2180 pessoas vacinadas com a 2ª dose; 608 pessoas vacinadas com a 3ª dose e 74 pessoas vacinadas com a dose única.

O município divulgou também nesta semana que a vacinação com a dose de reforço para toda a população acima de 18 anos já está acontecendo, o reforço será aplicado sempre nas quartas-feiras. Ganharão a dose de reforço todos os adultos com o esquema vacinal completo a mais de 4 meses.