Humaitá e Três Passos proibiram a queima de fogos de artifícios neste fim de ano

Humaitá e Três passos decretaram que está proibida a queima de fogos de artifícios e pirotécnicos além de treme terra, rojões e bombas em geral.

Os decretos foram assinados devido a estiagem gerada pela falta de chuva e para proteção de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), crianças em geral, idosos e também animais como cães, gatos, pássaros e outros dotados de sensibilidade auditiva.

No estado já há uma lei que limita a queima de fogos de artificio sendo proibidas a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso, que ultrapassem os 100 (cem) decibéis à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração, em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.