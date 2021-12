Antônio Martins presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2022

Durante a última sessão ordinária de 2021 – realizada na noite da segunda-feira (27/12) – ocorreu a eleição da mesa diretora do Poder Legislativo de Coronel Bicaco para o próximo ano. Por unanimidade, Antônio Martins (PP) foi escolhido para o cargo de presidente. Leandro Briato (PP) será o vice-presidente. Paulo Hermel (PDT) desempenhará a função de secretário.

Em sua manifestação após a eleição, Antônio Martins primeiramente agradeceu aos demais edis por lhe conceder a oportunidade de presidir a Casa. — Muito obrigado a cada um — completou o progressista. Ele afirmou que o trabalho em 2022 terá diálogo com as duas bancadas e também com o Executivo Municipal.

— É uma grande responsabilidade assumir esse cargo. Coronel Bicaco precisa de pessoas inteligentes e de diálogo. Temos que fazer nosso município crescer porque somos nós que estamos aqui — salientou o novo presidente.

Por fim, Antônio Martins desejou que as famílias bicaquenses tenham um 2022 repleto de harmonia e saúde.

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores no próximo ano está marcada para o dia 7 de março.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.