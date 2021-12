Câmara de Vereadores de Redentora devolve sobra de orçamento ao município

Reunião ocorreu no gabinete do prefeito (Foto:Divulgação)

Redentora através da Câmara Municipal de Vereadores realizou na manhã desta quarta feira, 29, uma reunião para a devolução das sobras do orçamento ao poder executivo municipal. Recurso esse que não foi utilizado pelos vereadores no exercício de 2021.

Estiveram presentes no ato o Prefeito Nilson Paulo Costa e o vice Jaime Jung, o Presidente do Legislativo Osmar Viana dos Santos e os vereadores Leandro Gonçalves Ferreira de Lima e Gilmar Gonçalves de Lima, bem como agricultores do município.

O total devolvido foi de R$ 98.418,76.O executivo municipal usara o valor em contrapartida para a aquisição de uma patrulha agrícola.

