Quatro toneladas e meia de milho a caminho do Brasil são apreendidas em El Soberbio

Membros da Prefeitura Naval Argentina apreenderam um carregamento de 4.500 quilos de grãos de milho, que deveriam ser exportados ilegalmente, da costa de El Soberbio.

O procedimento ocorreu quando o pessoal da Força, que realizava uma patrulha terrestre na área de fronteira para evitar atividades ilegais, observou várias pessoas que descarregavam pacotes de um caminhão para a costa.

Com isso, a Prefeitura se aproximou do local, conseguiu identificar o motorista do veículo e verificou que a carga consistia em 90 sacos de grãos de milho, de 50 quilos cada, sem a correspondente garantia aduaneira.

A mercadoria e o caminhão sequestrado têm um valor superior a 2.400.000 pesos.

Intervêm no caso o Ministério Público Federal de Oberá, a cargo da Dra. Viviana Vallejos, e a Direção-Geral de Alfândegas da mesma cidade.

