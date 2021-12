Homem que teve mal súbito e bateu Belina em caminhonete faleceu na noite desta quarta-feira em Ijuí

Faleceu no Hospital de Caridade o condutor de uma Belina que colidiu contra uma caminhonete Toyota Hilux, na extensão da Avenida Alfredo Steiglish, no bairro Alvorada em Ijuí, na manhã desta quarta-feira (29/12).

O motorista sofreu um mal súbito, fator que facilitou o choque dos veículos.

Brandino da Rosa da Silva, 79 anos, não resistiu aos problemas de saúde ocasionados pelo acidente e faleceu na noite desta quarta-feira. Seu Brandino, como era conhecido, residia no bairro Alvorada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.