Incêndio em vegetação movimenta Corpo de Bombeiros em Tenente Portela

Na noite desta quarta-feira (29/12) por volta das 21 horas, o Corpo de Bombeiros de Tenente Portela foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação.

O sinistro foi registrado na localidade de Esquina Grápia, interior de Tenente Portela.

Segundo informações, o fogo estava consumindo uma mata, colocando em risco residências localizadas nas proximidades das chamas.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela trabalhou por mais de duas horas e meia para controlar o fogo.

Fica o alerta para o período de seca extrema que a região está passando, para que as pessoas tenham cuidado e evitem soltar bitucas de cigarro as margens de rodovias e também não colocarem fogo em lixo ou mato no intuito de eliminá-los, já que isso pode causar incêndios de grandes proporções e colocar a vida de pessoas e animais em risco.

Fonte e fotos: Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.