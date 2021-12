Vista Gaúcha investe mais de 340 mil em medicamentos

O município de Vista Gaúcha divulgou nesta quarta-feira, 29, que durante o ano de 2021 investiu R$ 341.766,04 na compra de medicamentos distribuídos para a população. Desse valor, R$ 177.791,50 foi adquirido junto ao Consórcio Cisa e disponibilizados na Farmácia Básica, que fica localizada junto ao Hospital Municipal e R$ 167.974,40 foram investidos na compra de medicamentos diretamente nas farmácias particulares.

A farmácia básica do município disponibiliza 225 medicamentos e quando os pacientes locais recebem a recomendação de itens que não estejam nessa lista eles são adquiridos nas farmácias locais, através de convênio estabelecido pela Lei Municipal 402/93.

No total foram distribuídos 16.426 medicamentos para 2.413 pessoas, garantindo assim o atendimento de toda a demanda do ano.

O prefeito Claudemir José Locatelli disse que a saúde é prioridade no município e que “em tempos difíceis é o poder Público quem tem que estar ao lado da comunidade”.

Vista Gaúcha é um dos poucos municípios pequenos da Região Celeiro que consegue manter ativo o seu Hospital Municipal e ao mesmo tempo mantém convênio com o Hospital Santo Antônio para os atendimentos de média e alta complexidade. Neste ano o município também equipou uma ambulância com sistema de UTI para casos de necessidade de transferências de urgência e emergência de seus moradores, seja para Tenente Portela ou para outros centros de saúde.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.