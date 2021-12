Redentora vai distribuir cestas básicas para famílias carentes

Administração Municipal de Redentora adquiriu 300 cestas básicas, com recursos próprios, a fim de concedê-las para pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família e que residem na área urbana do município.

Segundo o Prefeito Nilson Paulo Costa se faz importante, neste momento, auxiliar as pessoas que estão precisando.

O trabalho será realizado pelo Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Assistência Social. Os alimentos serão distribuídos na quinta-feira, dia 30, na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir das 08h.

Confira a lista dos beneficiários:

NOME NIS

1. ADÃO BASTOS 12615357702 2. ADÃO DA SILVA FARIAS 12782411693 3. ADRIANA APARECIDA BRITO DA SILVA 20376778576

4. ADRIANA SOUZA DA SILVA 12854851716 5. ADRIANE DA SILVA 20638487913 6. ADRIANE DA SILNA 16143449369 7. ALAIR MARTINS 16118794147 8. ALCEU DA LUZ SOBRINHO 12778817710 9. ALESSANDRA FATIMA DOS SANTOS 16118798363 10. ALESSANDRA TEREZINHA DO AMARAL E SILVA 16006255384 11. ALINE ANTUNES FONTOURA DE OLIVEIRA 23630170400 12. ALINE DE SOUZA CAMPOS 20935030799 13. ALINE LUZ DOS SANTOS 20121217277 14. ALMERINDA MARTINS 20608476328 15. ALTAMIRO DA SILVA RIBEIRO 12855477680 16. ALZIRA DA SILVA CARVALHO 23867173970 17. ANA LUCIA ZILIO RIBEIRO 21252636883 18. ANA LUIZA DO NASCIMENTO 16007764428 19. ANA MARIA DE AVILA WAGI 20608478371 20. ANA PAULA AMARAL DA SILVA 16006371716 21. ANA PAULA CORREIA BOLICO 16005297237 22. ANA PAULA DA SILVA 13278289721 23. ANA PAULA DE SOUZA 16094247192 24. ANA PAULA NEVES 16004693422 25. ANAIR DE FATIMA MOSER 12781605699 26. ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS 16002595792 27. ANDRESA DE FATIMA MARTINS 16004693422 28. ANDRESSA TAMARA DA SILVA LINCOR 16141751327 29. ANDRIELI BORGES 16091873114 30. ANDRIELI DE SOUZA LOPES 16006293642 31. ANDRIELI DOS SANTOS LENA 16137724833 32. ANGELA MARIZA DE LIMA 16004659127 33. ANTONIO MACHADO DA LUZ 12961007692 34. ARENIELA MARTINS DOS SANTOS 16118833223 35. ARMINDA DE FATIMA DA LUZ 20608475348 36. BEATRIS TERESINHA SOARDI 12276885140 37. BEATRZ THEALDO BOLICO 16006407958 38. BEATRIZ DE FATIMA DOS SANTOS 16005325893 39. BRENDA CAMILA KREUZBERG 20054678905 40. BRUNA MAIARA RIBEIRO MASSALAI 21269104146 41. BRUNA MENDONCA DE SOUZA 16092082161 42. BRUNA REGINA FARIAS DE LIMA 16161860504 43. CAMILA LIMA DE OLIVEIRA 16181573446 44. CAMILA ZANATO CERPA 20170881681 45. CARINA DA SILVA RAMOS 16262665847 46. CARINE ROSA DA SILVA 16220390807 47. CARLA WOLSCKE 23700304206 48. CATIA SIMONE ROWER 12806304689 49. CATIANA NUNES DA SILVA 21047267065 50. CELSO LANGNER DAS CHAGAS 12609389711 51. CENI TEREZINHA MARTINS 20929911088 52. CENIRA DOS SANTOS BOLICO 16606978816 53. CERLI FARIAS DE LIMA 12637105714 54. CERONI BARBOSA LINHAIO 16564850523 55. CLAIR FARIAS DE CAMPO 127681101690 56. CLAUDETE FREIRA 12767909694 57. CLAUDIA ROSANE GONCALVES 16387038406 58. CLADIOMIRO DOS SANTOS MACHADO 12712448717 59. CLAUIR FARIAS DE OLIVEIRA 12822371700 60. CLENI LIMA SILVA 20121215355 61. CLEUZA MIGUEL BASTOS 12784376690 62. CRISTIANA DE ANDRADE 12977163702 63. CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES 12728104699 64. DAIANE BERENICE FONTANA 12659225682 65. DAIANE FONTANA CAVALHEIRO 16131026581 66. DALILA OLIVEIRA CRUZ 16005338006 67. DANIELA BORGES CAVALHEIRO 20632681726 68. DANIELA SEZERWIESKI 20638489924 69. DEBORA DE FATIMA MACHADO DA LUZ 16113124003 70. DEBORA RIBEIRO SOCOLHOSKI 21079270983 71. DEBORA STADLER DA ROSA 21259493905 72. DENISE FATIMA DA SILVA 16005354370 73. DERCI CARVALHO DA CRUZ 20608473787 74. DILVANE DE JESUS 16155165441 75. DINARA MARTINS AVILA 12881923714 76. DIONARA CEZIMBRA DOS SANTOS 12857456699 77. DIONARA RODRIGUES FOGAÇA 20042622470 78. EDIVANIA CRUZ ZIMERMANN 16118191361 79. EDUARDA GOETTEMS CAVALHEIRO 20935030969 80. ELENICE DA ROSA ANGLER 16006536731 81. ELENICE FABRIELI DE OLIVEIRA DE FREITAS 16118526932 82. ELENICE MACHADO 12764141698 83. ELENICE RIBEIRO 16003872978 84. ELIANE DE FATIMA MARTINS DE MARTINS 12796054707 85. ELIZABETA BORGES 16006556597 86. ELISIANE BORGES DE ALMEIDA 12781582702 87. ELISIANE CAVALHEIRO DE LINCOR 16107938932 88. ELISIANE LIMA DE SOUZA 20608472810 89. ELIZANDRA DA SILVA BASTOS 16006559251 90. ELUIDES NUNES DA SILVA 21259131914 91. EUCLIDES SILVA DOS SANTOS 20922871234 92. EVA MARIA OBREGON 16008103859 93. FABIANE OLIVEIRA DE LIMA 16005427998 94. FABIULA AMARO DA SILVA 16005431405 95. FERNANDA ROWER SILVEIRA 19012144267 96. FRANCIELI AMARO DA SILVA 16180236004 97. GABRIELA FERNANDA DO AMARAL 16177566783 98. GABRIELI DOS SANTOS BORGES 20638489819 99. GENESI MARTINS DE MARTINS 12853010688 100. GENEZI JESUS SOARES DOS SANTOS 12784975683 101. GENI DELFIN DOS SANTOS 16177668977 102. GILCEANE DA SILVA RAMOS 20632681505 103. GILSE ARRUDA SOARES 20121216688 104. HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 16008017758 105. HELOIZA SCHNEIDER DOS SANTOS 15567530343 106. ILDA PATRICIO NICK 20946835211 107. ILISEU BORGES 12810594718 108. IRENE JOSEFINA SIMON 12460023601 109. ITAMARA OLIVEIRA DOS SANTOS 16181342177 110. IVANETI GESSI DIAS 2063281351 111. IVO CARVALHO DOS SANTOS 12299794796 112. IVONE DA SILVA OLIVEIRA 16181356135 113. IVONE SILVA DA ROCHA 12220609342 114. IZABEL ROLIN FONTANA 16179691445 115. JADI OLIVEIRA 16275329255 116. JAELSON ANTONIO CELHO DE ALMEIDA 12796498699 117. JAIARA MARTINS DE SOUZA 16259364734 118. JANAINA OLIVEIRA BORBA 12783011672 119. JANDIRA DOS SANTOS SILVEIRA 12321188237 120. JANICE OLIVEIRA LANGNER 16222914021 121. JANICE SOARES 16248575453 122. JOANA CAROLINA DOS SANTOS 21311731735 123. JOÃO MARIA MARQUES 12434880489 124. JOAREZ SALAZAR 12780873711 125. JOCELHA RODRIGUES 16177721835 126. JOCIANE DE OLIVEIRA BORGES 16182919885 127. JOEL CRUZ DA ROCHA 16181453505 128. JOICE TAINARA ROSA DA LUZ 16220125364 129. JONELDA DA SILVA DORNELES 20993365900 130. JORDANA DE CAMPOS DA SILVA 20935257998 131. JOSE DOS ANJOS MIRANDA 20935035367 132. JOSE MARTINS CAVALHEIRO 12848374715 133. JOSE PROCESSO DE ANDRADES 12434837826 134. JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA 16233813582 135. JOSIANE DE CAMPOS DA SILVA 16182999951 136. JOSIELI SANTOS DE SOUZA 16181521772 137. JOSUEL SILVESTRE DOS SANTOS 19010541692 138. JUCARA DORNELLES DUARTE 16241741722 139. JULIANA DE ALMEIDA BORGES 16221040052 140. JULIANA DE ANDRADE 12818340693 141. JULIANA DE OLIVEIRA BORGES 20935033143 142. JULIANE DOS SANTOS SALDANHA 20632681149 143. JULIANO DORNELLES SOUZA 12786262706 144. JUSSARA PALMEIRA DA SILVEIRA 16238460041 145. KELLI CRISTINA GANDOLFI 23801575647 146. KELLY REGINA DA LUZ DE LIMA 23628767101 147. LARISSA SANTOS DA SILVA 16426738264 148. LEIDIANE DE LIMA BORGES 16356131471 149. LEONARDA DE FATIMA WEISSEMANN 16352526501 150. LEONICE DA SILVA OLIVEIRA 12811474708 151. LIANE DA SILVEIRA RESENDE 16357505960 152. LIDIA LIZETE PEDROSO DOSSANTOS 20935027682 153. LORENI DA SILVA DE LIMA 16352552308 154. LOURDES DE FATIMA SILVA OLIVEIRA 16357524043 155. LUANA APARECIDA DOS SANTOS BORGES 20121214758 156. LUANA BORGES RAMOS 16355165747 157. LUANA DA SILVA LOPES 16415231422 158. LUCIA INES FREIRE MACHADO 20608473051 159. LUCIA VIEIRA LOPES 12780814715 160. LUCIANE SANTOS DE SOUZA 12796548718 161. LURDES MARISA DA ROCHA SILVEIRA 12276858607 162. MAGDIELI WEISSEMANN 20111239715 163. MAIARA PRISCILA MENDONCA KULMANN 16350073836 164. MAIARA RODRIGUES FOGAÇA 20042622489 165. MAIKELI DA SILVA 20632681963 166. MAILSON NUNES DE CAMPO 13022824717 167. MARA CRISTIANE DA ROCHA LINO 22801046212 168. MARCELO DA LUZ 20632681262 169. MARCIA APARECIDA DA SILVA 16357975010 170. MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA 16357976157 171. MARCIA REGINA DA SILVA LUZ 12786480711 172. MARCIA SILVA DE LIMA 16356498030 173. MARCIELA DE BARCELLOS OLIVEIRA 12803473684 174. MARGARETE BONATO DE OLIVEIRA BRASIL 13121980687 175. MARGARETE MACHADO 12721590717 176. MARIA BEATRIZ CHARAO FRIGGO 10257701742 177. MARIA JANETE DA SILVA DOS SANTOS 12488969496 178. MARIA TERESINHA DOS SANTOS 12752794705 179. MARIELI RODRIGUES 16401931486 180. MARILEI APARECIDA BALKE 16415333098 181. MARILEI DE FATIMA SILVA OLIVEIRA 20608477618

182. MARILHA LETICIA SILVA OLIVEIRA 20935035332 183. MARINES SILVA OLIVEIRA 16357926362 184. MARINO SASS 16352690883 185. MARISA DE MORA CARVALHO 20935028719 186. MARISA THEADO BOLICO NECKEL 20608476395 187. MARISTELA DE LIMA ALMEIDA 13094203689 188. MARIZA WINKELMANN DE MELO 12802313679 189. MARLENE FARIAS DE LIMA OLIVEIRA 12784301712 190. MARLI FARIAS DE LIMA 20608477405 191. MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA 14947465278 192. MARTA DOS SANTOS 16352743383 193. MATILDE DOS SANTOS 12803586713 194. MIGUEL VIANNA DA SILVA FILHO 14099095726 195. MONICA CAVALHEIRO DA SILVA 20632681823 196. NADIRA FREITAS FREIRI 16432909709 197. NAINHARA CARVALHO DA SILVA 16532557294 198. NELCI ARRUDA SOARES 12729831683 199. NEICI DE FATIMA CORREIA 16530217038 200. NEUSA DOS SANTOS MARTINS 16530217992 201. NEUSA FLEITA LOPES 12896063716 202. NILSA DOS SANTOS VIEIRA 20608477111 203. NILZA DE LIMA OLIVEIRA 12779072697 204. NOELI CEZIMBRA DOS SANTOS 16530222686 205. ORISABEL JOHN DOS SANTOS DE VARGAS 165326022451 206. PATRICIA DA SILVA BASTOS 20632681955 207. PATRICIA DE MORAES BORGES 16531242443 208. PATRICIA DOS SANTOS MAINARDI 16581127478 209. PAULO DA ROSA E SILVA 12713250686 210. PAULO PROCESSO DE ANDRADES 12587630705 211. PAULO ROGERIO SAVELA DA MOTTA 20632680622 212. POLIANA DA SILVA DAVIS 16599695924 213. PRICILA FONTOURA DE MATOS DA SILVA 23686084283 214. QUEITI CHAVES CAMARGO 20632681378 215. RAFAEL DA ROSA 16531274914 216. RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 16572559352 217. RAQUEL DA SILVA 16640043239 218. RAQUEL DE OLIVEIRA 20935033135 219. RENATA PADILHA CARVALHO 16525049580 220. ROSA DA SILVA 12811486706 221. ROSADELI PEREIRA DE SOUZA 20608473035 222. ROSA MARTINS DA SILVA 12782144679 223. ROSANA VARGAS 16530293699 224. ROSANE FONTONI CAVALHEIRO 16608695838 225. ROSELAINE CARVALHO CORREIA 16530294873 226. ROSELAINE DE FATIMA OLIVEIRA 20608473000 227. ROSELETE HORST MACHADO 23867184352 228. ROSELI NUNES DA SILVA 16590275603 229. ROSIMERE DE ARRUDA CARVALHO 124997278741 230. ROSIMERE FATIMA DA ROSA 16633736232 231. ROSIMERE SILVA DOS SANTOS 16608700254 232. ROSINHA DA LUZ 12772967680 233. ROZANE DA ROSA MARTINS RODRIGUES 127991417712

234. RUBIA DE FATIMA BORGES 20096927091 235. RUDINEIA DE CHAVES DA ROSA 16525091986 236. RUTE MACEDO DOS SANTOS 16532810410 237. SABINO TEODOR DE LIMA 12233290765 238. SADI BRASIL AVILA 12999663690 239. SAMARA DA ROSA DUARTE 16527654511 240. SANDRA THEALDO BOLICO 20608476336 241. SARA DORNELLES SOUZA 16584470564 242. SEBASTIAO RIBEIRO 12797371714 243. SILVANA JAQUELINE CAMPOS DA SILVA 16532885666 244. SILVANE CARVALHO 16064287145 245. SIMONE ANDREIA RUCH 20120955959 246. SIMONE APARECIDA AMARAL DE LIMA 16572671187 247. SIMONE BOLICO DA SILVA 20935033054 248. SIMONE BOLICO DE LIMA 16620172998 249. SINARA DE FATIMA HEDLUN 15160353325 250. SUELI FARIAS DE LIMA 16532904490 251. SOLANGE FATIMA DE SOUZA 20608478312 252. SOLANGE GRACIELI RODRIGUES 16577672823 253. SONIA DE FATIMA DA ROSA 16531450097 254. SUELI TEREZINHA DOS SANTOS 1653455609 255. TANISE SANTOS DA SILVA 16073254483 256. TARCIANE DE LIMA 20935032289 257. TATIANE DA SILVA 16627003512 258. TATIANE SANTOS DA SILVA 16531479249 259. TERESINHA DE OLIVEIRA 12780984696 260. TERZINHA DE FATIMA MARTINS BONEMANN 16530349783 261. VALDEMAR DOS SANTOS BRASIL 12024382152 262. VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 12838205708 263. VANESSA CLECI PACHECO BITTENCOURT NOVAIS 12765000699 264. VANESSA DE MORAES BORGES 20632681904 265. VANIA OLIVEIRA DE QUADROS 12851682719 266. VANUSA SORENSEN DE MORAES 12974585711 267. VANUZA DA SILVA 20121213689 268. VANUZA VIEIRA DALBELLO 16591255320 269. VERA LUCIA BONAMANN DUTRA 20121217765 270. VERIDIANA PETERCEN GOMES 16593377563 271. VERIDIANA RAUSSA DOS SANTOS OLIVEIRA 20079539704 272. VERIDIANE DE LIMA BORGES 16531553988 273. VERONICA FARIAS DE LIMA 16531554992 274. WANDERLEIA BOLICO DA SILVA 1657689524 275. WILSON DE OLIVEIRA PRETO 12174805768 276. ZELI FATIMA MARTINS 16608774134

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.