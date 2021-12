Miraguaí decreta situação de emergência devido a estiagem

Hoje quinta-feira, 29/12, o prefeito de Miraguaí, Valdelirio Pretto da Silva, devido às estiagens causadas pela falta de chuva decretou Situação de Emergência no Município.

A situação de emergência conforme fala o decreto é devido à falta de chuva, que gera perda nas safras de milho e na produção de leite, como também no abastecimento de agua na área rural do município.

A medida está disposta no Decreto Municipal nº 2.181/2021, que tem validade de 180 dias.

