Redentora realizará sorteio da promoção Nota na mão é Desenvolvimento

Redentora vai realizar nesta quinta-feira, 30, o sorteio da promoção “Nota na mão é desenvolvimento” que é desenvolvido na cidade que tem por finalidade incentivar a emissão de notas fiscais no município. O sorteio será realizado, às 20h, na Praça Redenção.

Os consumidores trocaram notas fiscais de Redentora emitidas entre 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2021 por cartelas, para concorrer ao sorteio da promoção. Cada R$ 100 correspondeu a uma cartela na promoção, regulamentada pelo Decreto Municipal 3325, de 28 de junho de 2021, e que promove o estímulo à expedição de notas fiscais.

São 10 prêmios de R$ 500. Os prêmios deverão ser gastos em estabelecimentos de Redentora indicados pelos sorteados, sendo que a Prefeitura pagará o prêmio diretamente para o estabelecimento indicado.

