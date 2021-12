Prefeito recebe a visita de jovem modelo portelense

Na manhã desta quarta-feira (29/12), o prefeito Rosemar Sala recebeu a portelense Iris Telles Silva. A estudante, de 12 anos de idade, foi eleita recentemente Miss Região Noroeste do RS, em evento realizado em Bento Gonçalves. Iris esteve acompanhada do padrasto Felipe Miguel Brum e do vereador Luciano Berta Filipin (PSDB).

Ao prefeito, Iris revelou que nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro estará representando Tenente Portela e o Rio Grande do Sul em um evento que acontecerá em Curitiba (PR). Neste concurso, ela tentará a uma vaga no "Miss De Las Americas", programado para ser disputado na Costa Rica.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.