Administração municipal de Tenente Portela repassa recursos para sociedade de damas e grupos de idosos

Cinco sociedades de damas e seis grupos de idosos de Tenente Portela foram contemplados com recursos públicos repassados pelo Governo Municipal. Cada entidade receberá o valor equivalente a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100,00. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (29/12), no Gabinete. Participaram o prefeito, Rosemar Sala; a primeira-dama e secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala; e a secretária de Assistência Social e Promoção Humana, Rosangela Fornari, além dos representantes das agremiações beneficiadas.

O repasse patrocinado pelo Município visa a socialização através do esporte, lazer, inclusão social e integração comunitária. O recurso poderá ser utilizado na manutenção das entidades que tiveram suas atividades prejudicadas em decorrência da pandemia. Para o mês de janeiro, a partir da regularização, outras sociedades e grupos também deverão ser contemplados.

As sociedades de damas beneficiadas nesta etapa foram: Cinco de Setembro (Lajeado Leão); Harmonia (Barra da Fortuna); Vitória (São Pedro); Entre Rios (Lajeado Bonito); e Sempre Alegre (Bairro Fries). Já os grupos de idosos foram os seguintes: Unidos Para Sempre (São Pedro); Paz e Amor (Daltro Filho); Girassol; Nascer do Sol; Nascer da Primavera e Amizade Sem Fronteira (todos da cidade).

