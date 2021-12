Além do prejuízo causado pela estiagem, agricultor perde 22 vacas leiteiras no interior de Ibirubá

Um produtor de leite do interior de Ibirubá contabilizou prejuízos na última semana do ano. Com sua propriedade na Linha Pulador Sul, interior de Ibirubá, perdeu 22 vacas do rebanho leiteiro e de corte entre a segunda-feira, 27, e terça 28 de dezembro. Outras cinco estão em estado grave, recebendo tratamento veterinário. Cada animal vale, em média, entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 segundo o proprietário.

O prejuízo vem junto com uma forte estiagem na região, que não recebe chuvas regulares a mais de 60 dias. O cenário é devastador para a atividade leiteira, que depende do milho para dar de comer aos animais.

Ele informou o acontecido para o setor de comunicação da cooperativa. Segundo informações, a suspeita e que os animais tenham se envenenado com alguma substância. Amostras da água que os animais consumiram foram coletadas, e serão analisadas para descobrir a possível causa da morte dos animais. No local foram encontrados ratões do banhado mortos, provavelmente pela mesma causa que matou as vacas.

