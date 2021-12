Braga realiza a entrega de premiação do Concurso Municipal de Redação sobre Educação Fiscal

Na manhã desta segunda-feira (27/12), na sala de reuniões da SMECT, ocorreu a entrega da premiação referente ao 1º Concurso Municipal de Redação com a temática Educação Fiscal.

Estiveram presentes na solenidade o senhor Prefeito Municipal Luiz Carlos Balestrin, a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo Cleia Barbosa Mendes Machado, a comissão Julgadora do Concurso, a diretora da Escola Valentin Orélio Sopran, Sandra de Fátima Gonçalves, o Coordenador do GEFIM e diretor da Escola Municipal Adelarmo Nunes, Professor Juliano Antonio da Silva e o Representante da Unidade Municipal de Cadastro Ivo Roberto Venzo.

O texto escolhido pela comissão foi da aluna Alina Samira Caponi Spingler, da turma do 7º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentin Orélio Sopran, que teve a Professora Edinara de Oliveira Gonçalves como orientadora.

O concurso foi promovido em parceria com a Administração Municipal, SMECT (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo) e GEFIM (Grupo de Educação Fiscal Municipal) e contou com a participação de 35 trabalhos inscritos pelos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) das Escolas da Rede Municipal de Ensino: E.M.E.F. Adelarmo Nunes e E.M.E.F. Valentin Orélio Sopran.

O trabalho vencedor foi escolhido por uma comissão que foi nomeada através de portaria municipal e que era composta por: Cleia Barbosa Mendes Machado (Secretária Municipal de Educação Cultura e Turismo), Miriana Silva Soares de Oliveira e Anete Perinazo Salante (Representantes do Setor Pedagógico da SMECT), Ivo Roberto Venzo (Representante do Setor Municipal de Cadastro) e Elemar Argon Pilger (Representante da Administração Municipal).

A SMECT e GEFIM, agradecem a participação de todos no concurso que foi realizado e parabeniza a Escola, a professora e a aluna vencedora.

