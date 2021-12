Prefeito de Redentora reúne-se com secretários municipais

Nesta segunda-feira (27/12), o Prefeito Nilson Paulo Costa reuniu-se com os secretários municipais, em seu gabinete, para tratar de diversos assuntos.

Inicialmente o Prefeito Nilson anunciou que o Contador está realizando estudos para concessão de reposição salarial, em torno de 10%, para funcionários/servidores e seguir o valor para o piso salarial dos professores de acordo com o estipulado pelo Governo Federal.

O Prefeito também solicitou aos secretários que concluam o levantamento de bens patrimoniais e concluam as atas, entregando-os para a responsável do Setor de Patrimônio.

A seguir, o Prefeito solicitou que os Secretários façam o planejamento de investimentos para aquisição de bens ou serviços, trabalhem conjuntamente com a Contabilidade e enviem com antecedência os pedidos para o Setor de Licitação e Contratos.

Também que cada Secretário apresente ao Prefeito até o final de janeiro de 2022 o Plano de Ações para o ano.

Cada Secretário fez explanações, apresentando os trabalhos realizados.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.