Prefeitura de Derrubadas repassará R$ 360.000,000 para Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

A Prefeitura de Derrubadas firmou convênio com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, de Tenente Portela, com o objetivo de estabelecer ações conjuntas para a implantação e manutenção de Serviço de Atendimento Médico e Hospitalar junto a Associação Hospitalar.

Pelo acordo, assinado na última quarta-feira (22/12), a Prefeitura vai repassar R$ 360.000,000, em 12 parcelas mensais no valor de R$ 30.000,00 cada, a contar de janeiro de 2022.

O dinheiro será empregado em ações executadas pelo Hospital Santo Antônio em caráter complementar ao SUS - Sistema único de Saúde, à população do Município de Derrubadas, contemplando ações e serviços de saúde com a prestação de atendimento médico-hospitalar junto à sede na cidade de Tenente Portela.

Para o prefeito Alair Cemin, oferecer à população derrubadense atendimento de atenção básica, urgência e emergência hospitalar e demais demandas da área, é fundamental para a manutenção da saúde pública. Prover qualidade, dignidade e humanização no atendimento é compromisso firmado com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio.

