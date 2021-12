Comandante do 7° BPM recepciona os novos sargentos da Região Celeiro

Na segunda-feira (27/12) apresentaram-se no 7° BPM, 13 sargentos que concluíram o Curso Técnico de Segurança Pública na última semana.

Os sargentos serão lotados nos municípios de Bom Progresso, Campo Novo, Crissiumal, São Valério do Sul, Tenente Portela, Sede Nova e Três Passos.

O Comandante do 7º BPM, Major Munari deseja boas vindas e sucesso na nova jornada dos sargentos.

