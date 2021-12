Defesa Civil acompanha situação em municípios após ocorrência de granizo

A Defesa Civil de Santa Catarina segue acompanhando a situação em municípios de Santa Catarina após temporais ocorridos neste domingo, 26, segunda-feira, 27. Até as 20h30 desta segunda, a Diretoria de Gestão de Desastres da Defesa Civil havia oficializado danos significativos em quatro municípios: Mafra, Joinville, Jaraguá do Sul e Canoinhas. A DCSC ainda conta com equipes das coordenadorias regionais acompanhando a situação na região de Timbó e na Grande Florianópolis.

Em Mafra, atingida por forte temporal na noite de domingo, as equipes da DefesaCivil começaram a executar os trabalhos de apoio aos atingidos. O levantamento realizado até a tarde desta segunda-feira aponta que cerca de mil casas foram atingidas. Além disso, há registros de danos em plantações de milho, soja e fumo. A prefeitura local decretou situação de emergência.

O chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, destacou que a pasta tem dado todo o suporte aos municípios afetados. “Estamos oferecendo vários itens de assistência humanitária para o município e estamos de prontidão para que a situação na localidade possa voltar à sua normalidade o quanto antes”, disse.

Busarello ainda destacou que, devido ao calor intenso, a ocorrência de temporais com descargas elétricas e ocorrência de granizo torna-se comum nesta época do ano. “Justamente por isso, pedimos que todos acompanhem os avisos emitidos pela Defesa Civil em nossas redes sociais e por meio do SMS. Estamos de prontidão trabalhando no monitoramento contínuo, para trazer respostas rápidas aos municípios que eventualmente possam ser atingidos por eventos adversos”, completou.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Calor e ciclone

A análise meteorológica da DCSC apontou que entre a tarde e noite de domingo, devido à aproximação de um Ciclone Extratropical, em alto mar, na altura do litoral do Rio Grande do Sul, que dava suporte de escoamento de umidade para o continente, das áreas de instabilidades e o calor associado à estação do ano.

Esta condição atmosférica favoreceu o desenvolvimento de áreas de instabilidade que ocasionaram temporais acompanhados de chuva intensa, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo nas regiões do centro leste catarinense, principalmente, na Grande Florianópolis, Alto e Médio Vale do Itajaí, Litoral e Planalto Norte

Entre o fim da manhã e o fim da noite do domingo foram registrados acumulados significativos em curto período de tempo, com destaque para as regiões do Litoral Norte e Vale do Itajaí, onde foram registrados 58mm em São Francisco do Sul e 47mm em Pomerode em um intervalo de 12 horas.