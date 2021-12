Vereador cobra melhorias em escadaria ao lado da ERS 317 em Coronel Bicaco

O vereador Antônio Martins (PP), solicitou no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (20/12), que a Administração Municipal efetue melhorias na escadaria que liga o bairro Nova Esperança ao asfalto da ERS 317, na saída para Redentora.

— A escada está em péssimas condições. Meses atrás, o colega vereador Florisbal Scherer pediu providências e até agora não foi feito nada — lamentou o progressista. Ele reiterou que melhorias podem evitar acidentes com pessoas que utilizam a escadaria.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.