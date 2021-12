Pedetista elogia melhorias em vias de bairros e localidades de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 20 de dezembro, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) elogiou as melhorias efetuadas pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços em ruas de bairros e em estradas de localidades no interior de Coronel Bicaco.

— Nos últimos dias foram feitos trabalhos de cascalhamento e de colocação de pó de brita na comunidade de Nossa Senhora Aparecida e também em Esquina Evangélica. Várias ruas estavam precisando de melhorias — ressaltou o pedetista.

O edil ainda destacou a limpeza que ocorreu nos bairros da cidade tendo em vista as festas de fim de ano.

