Coronel Bicaco: Vereador reivindica calçamento na saída secundária para Redentora

Uma proposição de autoria do edil Leandro Briato (PP) solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a construção de calçamento na Rua Vereador Paulino Diniz, na saída secundária para Redentora.

Ao defender seu pedido na sessão ordinária do dia 20 de dezembro, o progressista disse que os moradores daquela via urbana estão sofrendo com a grande quantidade de poeira em dias ensolarados. — A rua tem bastante fluxo de veículos, então que seja providenciada a construção de asfalto ou calçamento — afirmou o edil.

Posta à apreciação do plenário, a Proposição nº 108/2021 foi aprovada por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.