Apostador tem até o dia 31 de dezembro para jogar na Mega da Virada

Com um prêmio estimado em R$ 350 milhões, pela Caixa Econômica Federal (CEF), o apostador tem até às 17 horas (horário de Brasília) da sexta-feira (31/12), para fazer o jogo nas casas lotéricas credenciadas pela CEF, em todo o país ou pela internet.

Em sua 13ª edição, a Mega da Virada 2021, concurso nº 2.440, terá o sorteio das seis dezenas realizado a partir das 20 horas (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

De acordo com a CEF, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.