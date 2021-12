Edil solicita construção de quebra-molas em dois pontos de Coronel Bicaco

Durante sua manifestação em plenário, na sessão ordinária do dia 20 de dezembro, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – reivindicou a construção de quebra-molas em dois pontos no perímetro urbano de Coronel Bicaco. Segundo ele, essa solicitação direcionada à Engenharia de Tráfego partiu de moradores.

— Há viabilidade de serem feitos, pois esses locais têm grande movimento de veículos e alguns motoristas transitam acima da velocidade permitida na cidade. Não sou o primeiro vereador a ser cobrado em relação a esses quebra-molas — salientou Itamar Sartori.

O presidente do Poder Legislativo pediu um redutor de velocidade no final da Rua Ernesto Rasia – na saída para Sítio Kerpel – e outro na Rua Firmino Zanela – em direção ao bairro Engenho Velho. — Os moradores estão preocupados e pensando em evitar acidentes — ponderou o edil. — Peço que o Departamento de Trânsito faça a vistoria nestes locais e verifique a viabilidade de construção dos quebra-molas — concluiu o vereador.

