Edil pede dotação orçamentária para enfeites natalinos em 2022 em Coronel Bicaco

O vereador Paulo Hermel (PDT), no grande expediente da sessão ordinária do dia 20 de dezembro, lamentou a ausência de enfeites natalinos na cidade de Coronel Bicaco neste ano. Ele afirmou que o andamento de obras na área central impediu a ornamentação.

— Acredito que no próximo ano teremos enfeites de Natal nas ruas. Isso dá outro ânimo para nossa comunidade. Vários municípios estão lindos e nós temos condições de fazer igual, permitindo que as pessoas possam apreciar a época do Natal — disse o pedetista.

Paulo Hermel solicitou que no orçamento municipal de 2022 sejam reservados recursos financeiros para a ornamentação natalina em Coronel Bicaco.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.