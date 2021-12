Tenente Portela inicia a última semana do ano com nove casos ativos de Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico publicado na manhã da segunda-feira (27/12), nove domiciliados em Tenente Portela aparecem como casos ativos do novo coronavírus e outros oito esperam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, são 1.882 moradores infectados e 1.837 recuperados. A Covid-19 provocou 36 mortes no município. O óbito mais recente atribuído à doença foi confirmado na segunda quinzena de setembro.

Apenas um residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em função do vírus. Ele é considerado caso suspeito e encontra-se na enfermaria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) processou, até o momento, 9.274 testes para detecção do novo coronavírus. Do total de testados, 7.437 tiveram resultado negativo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.