Legislativo de Coronel Bicaco escolhe a nova mesa diretora nesta segunda-feira (27/12)

Além dos Projetos de Lei que devem ir à votação na sessão ordinária desta segunda-feira (27/12), o Poder Legislativo de Coronel Bicaco também definirá a presidência para o ano de 2022. A legislatura 2021-2024 tem cinco edis do PP e quatro do PDT.

A atual mesa diretora é formada por Itamar Sartori (presidente), Antônio Martins (vice-presidente) e Elson Bueno Martins (secretário).

A última sessão ordinária deste ano começará às 20 horas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.