Golpistas tentam cobrar pelo agendamento para confecção de carteiras de identidade

O agendamento de horários para confecção de carteiras de identidade pelo site doInstituto-Geral de Períciase peloportal do governo do Estadoé gratuito, bastando acessar a página de Agendamento.

Na última semana, usuários relataram que pagaram para agendar o serviço em um site. O IGP não tem relação e não compactua com a comercialização de horários. O pagamento para este site não garante o agendamento nem o atendimento para encaminhar a carteira de identidade.

O site do IGP abre novas vagas para agendamento diariamente, no início da manhã. Em Porto Alegre, o agendamento é realizado para os próximos 15 dias úteis.

