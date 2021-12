Mulher desaparece após caminhada no Parque do Lago Frei Ivo em Três Passos

Uma mulher está na condição de desaparecida desde o início da noite de domingo, 26, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 19 horas, no bairro Pindorama onde ela reside.

Genair Gomes de Amaral, de 52 anos, tinha ido caminhar com a filha no Parque do Lago Frei Ivo quando resolveu voltar sozinha, mas não retornou para casa na rua Gonçalves Dias.

Segundo um familiar, Genair sofre de esquizofrenia e faz uso de diversas medicações. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada pelo número 55 9 9947-7262.

