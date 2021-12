Prorrogação do prazo de validade de CNHs vencidas em dezembro de 2020 termina na sexta-feira (31)

O prazo para utilização deCarteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em dezembro de 2020 termina na próxima sexta-feira (31/12). A prorrogação foi estabelecida pelaDeliberação 227/2021em decorrência da pandemia e confirmada pelaResolução 864/2021do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Cerca de 18,7 mil condutores cuja CNH venceu em dezembro de 2020 ainda não encaminharam a renovação. A recomendação é que o serviço seja feito por aqueles que pretendem continuar conduzindo. Somando-se todas as habilitações vencidas só no ano de 2020 no Rio Grande do Sul, mais de 95,5 mil condutores podem chegar ao dia 31 com a licença para dirigir expirada.

Conforme previsto na normativa federal, para fins de fiscalização de trânsito, consideram-se válidas as habilitações com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para renovação definida nas tabelas. Isso também se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam no documento, e às Permissões para Dirigir.

HABILITAÇÕES VENCIDAS EM 2021

Data de vencimento – data-limite para renovação

Janeiro de 2021 – até 31 de janeiro de 2022

Fevereiro de 2021 – até 28 de fevereiro 2022

Março de 2021 – até 31 de março 2022

Abril de 2021 – até 30 de abril 2022

Maio de 2021 – até 31 de maio 2022

Junho de 2021 – até 30 de junho 2022

Julho de 2021 – até 31 de julho 2022

Agosto de 2021 – até 31 de agosto 2022

Setembro de 2021 – até 30 de setembro 2022

Outubro de 2021 – até 31 de outubro 2022

Novembro de 2021 – até 30 de novembro 2022

Dezembro de 2021 – até 31 de dezembro 2022