Mulher em surto vandaliza objetos sacros em Independência

Na tarde de sexta-feira (24/12), uma mulher surtou e danificou a Igreja Católica da Comunidade Santa Rosa de Lima, de Independência.

De acordo com informações, a mulher de posse de uma barra de ferro provocou vários danos em imagens e móveis no interior da igreja.

A Brigada Militar foi chamada e contornou a situação. Após deter a mulher que estava acompanhada de um filho de 14 anos, os dois foram entregues a uma pessoa que se responsabilizou por eles.

