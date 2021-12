Plantação de milho é consumida pelas chamas no interior do município de Erval Seco

Durante a noite de sábado (25/12), uma lavoura de milho localizada na linha Posse Reis, interior do município de Erval Seco, foi consumida pelo fogo.

Conforme informado pela família proprietária da terra, aproximadamente 04 hectares de milho foram atingidos pelo incêndio.

As causas do sinistro são desconhecidas até o momento. As chamas foram controladas após o proprietário e funcionários da localidade realizarem uma barreira de terra com tratores.

